الشرطة المكسيكية تعثر على أشلاء أطفال في علبة دجاج

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تستّر رجل في مكسيكو سيتي بعيد الهالوين لإخفاء جريمة مروعة، لكن سرعان ما انفضح أمره، وتم العثور على أشلاء أطفال مقطعة في صناديق دجاج، بعد أن تم إفراغ علبة كانت بحوزته أمام الشرطة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أوضحت الشرطة أن أحد ضباطها شاهد الرجل وهو يفرغ الصندوق في مكسيكو سيتي، وشرع في مساعدته في التقاط متعلقاتها، وأصيب بالذعر بعد أن اكتشف أن بداخلها لحماً أبيض.

وفي البداية شاهد ضباط الشرطة الرجل، ويدعى إدغار زد، ويبلغ من العمر 39 عاماً، في غير وعيه وقد سقطت حقائبه، واتجهوا لمساعدته، وبدأوا بسؤاله عما إذا كان على ما يرام، فردّ عليهم "نعم أنا بخير، أنا بخير".

وبينما كان الرجل في عجله يحاول جمع مشتملات حقيبته، قال أحد الضباط: "أراد الشخص إعادة الحقائب بسرعة كبيرة، وكانت ثقيلة"، لكن إحدى الحقائب تم تمزيقها، وصُدم مما رآه بالداخل.

وأضاف أن "اللحوم البيضاء" تبدو كأنها ذراع وكتف وأذن بشرية، وادعى الرجل الذي ألقى بصناديق الدجاج أنه لم يكن على علم بمحتويات الكيس، وأنه تلقى أموالاً مقابل التخلص منها من قبل طرف ثالث.

ويأتي ذلك بعد الإبلاغ عن فقد الطفلين آلان ياهر (12 عاماً)، وهيكتور إفراين ( 14 عاماً)، في أكتوبر، لكن حتى الآن لا توجد صلة رسمية بين الاكتشاف المروّع للأشلاء التي تم العثور عليها والطفلين المفقودين.