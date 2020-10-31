عصابة تحتال على طبيب وتقنعه بشراء "مصباح علاء الدين" في الهند

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجلين في ولاية أتر برديش شمال البلاد بعد خداعهما لطبيب وإيهامه بامتلاكهما مصباح علاء الدين السحري الذي وعداه أنه سيجلب له الثروة والصحة، مما أغراه لشرائه منهما.

وأراد الرجلان ثمناً للمصباح يتخطى الـ200 ألف دولار، لكنهم استقروا مع الطبيب على دفعة أولى قدرها 41 ألف و500 دولار.



وكجزء من الخدعة، تظاهرت العصابة باستحضار الأرواح من المصباح بما يتماشى مع القصص الأسطورية المرتبطة به، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وسائل الإعلام الهندية.

وبحسب ما ورد، فقد قدم الطبيب شكوى إلى الشرطة مفادها أنه التقى بالرجلين عندما بدأ في علاج امرأة أخبراه أنها والدتهما على مدار شهر.

وأضاف: «بدأوا بالتدريج يخبرونني عن المصباح وبدأوا في غسيل دماغي». وقال أيضاً إنه «خلال إحدى الزيارات ظهر علاء الدين أمامي بالفعل»، ولم يدرك إلا لاحقاً أنه كان أحد المتهمين مرتدياً زي الشخصية الأسطورية.

وفي النهاية عرض عليه الرجلان المصباح، ووعداه بأنه «سيجلب الثروة والصحة والحظ السعيد» مقابل 15 مليون روبية هندية (201 ألف دولار)، لكنهم وافقوا على دفعة أولى قدرها 310 آلاف روبية (41 ألف و584 دولاراً).

وقالت الشرطة إن نفس الرجلين يشتبه في قيامهما بخداع عائلات أخرى بطرق مماثلة. وأضافت: «تم القبض على اثنين وهناك امرأة هاربة».