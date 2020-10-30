"السيارة الطائرة" تحصل على الموافقة للسير في دول الاتحاد الأوروبي

بعد إجراء اختبارات الطيران والقيادة في عام 2012 ، تقول شركة"بال في " الهولندية الآن إن سيارتها الطائرة "ليبرتي " حصلت على الموافقات اللازمة السيارة للسير داخل طرقات دول الاتحاد الأوروبي. والتصريح لا يشمل استخدام خاصية التحليق بعد.

وأعلن روبرت دنجمانسيه، الرئيس التنفيذي لشركة "بال في"، التي تصنع أول سيارة طائرة فريدة من نوعها في العالم في بيان سابق أنه "بعد سنوات من العمل الشاق، والتغلب على التحديات التقنية والتأهيلية، نجح فريقنا بإنشاء سيارة طائرة مبتكرة تتوافق مع معايير السلامة الحالية، التي تحددها الهيئات التنظيمية العالمية.

وشملت الشهادة التي حصلت عليها الشركة المصنعة اختبارات المكابح والانبعاثات. "بال في _ ليبرتي" هي سيارة بثلاث عجلات، ذات مقعدين، وطائرة دوارة مدمجة في واحدة. وسيحتاج سائقيها إلى رخصة للطيران.

تقول الشركة إن السيارة تستخدم بنزين السيارات يمكنها التحليق بسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترًا في الساعة ويمكنها الطيران لمسافة 500 كيلومتر. كما أنها تتحرك بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة على اليابسة.

وتجهز السيارة الطارئة بمراوح علوية وخلفية قابلة للسحب تجعلها قادرة على الطيران على ارتفاع 12500 قدم (3800 متر).

وتقول الشركة إن التحول من وضع السير على الطريق إلى وضع تحليق الطائرة يستغرق حوالي عشر دقائق.