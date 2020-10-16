هكذا سخرت "سامسونغ" من هاتف "آيفون 12" الجديد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استغلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الانتقادات الموجهة لآيفون 12 لإحراج الشركة الأميركية، بعدما أعلنت الأخيرة عدم وجود شاحن وسماعات أذن مع سلسلة آيفون الجديدة.

ونشر أحد الحسابات الرسمية لشركة سامسونغ عبر "فيس بوك " صورة لأحد شواحن هواتفها، وكُتب عليها"موجود مع هاتفك"، في رسالة محرجة للشركة الأميركية.

وعلق الحساب على الصورة قائلا "يمنحك هاتف غلاكسي الخاص بك ما تبحث عنه في أي هاتف ذكي، من أبسطها كالشاحن، إلى أفضل كاميرا وبطارية وأداء وذاكرة، وحتى شاشة 120 هرتزا".

وكانت شركة شاومي الصينية -أيضا- نشرت مقطع فيديو لشاحن هاتفها الجديد "مي 10 تي برو"، وعلقت "لا تقلق، لم نترك أي شيء خارج الصندوق مع مي 10 تي برو".

وتعرضت شركة أبل إلى انتقادات حادة عقب الكشف عن سلسلة آيفون 12 الجديدة، وذلك بسبب الإعلان عن عدم وجود شاحن وسماعات أذن ضمن صندوق الهواتف، بالإضافة إلى كونها لم تضف جديدا هذا العام.