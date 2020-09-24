كولومبي يعثر على 18 مليون دولار بسبب رؤية في المنام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت شبكة "ريد ماس نوتيسياس" الإخبارية أمس الأربعاء بأن ابن شقيق قطب المخدرات الكولومبي الراحل بابلو اسكوبار اكتشف أحد مخابئه، وكان يحتوي على 18 مليون دولار.

وقال نيكولاس اسكوبار للشبكة إن المخبأ كان داخل منزله الذي يسكن فيه منذ عدة سنوات في ميديلين، المدينة التي يتخذها بابلو اسكوبار مقرا له.

وأضاف ابن أخيه أنه رأى حلم في المنام تشير إلى وجود شيء ما في جزء معين من المنزل، وإنه اكتشف بعد ذلك مخبأ يحتوي على كيس بلاستيكي كريه الرائحة.

ووفقا للتقرير، كانت الأوراق النقدية القديمة في حالة سيئة للغاية لدرجة أنها لم تعد صالحة للاستعمال.

ووجد في المخبأ أيضا كتلة من الذهب، وأجهزة لاسلكية، وشرائط تسجيل، وآلة كاتبة، وقلما، وكاميرا، ولم يتم التمكن من تحميض الفيلم الذي بداخلها.

ولا تزال الشائعات حول مخابئ بابلو اسكوبار تنتشر في ميديلين. وقال نيكولاس اسكوبار، الذي أعرب عن فخره لقرابته بزعيم تجارة الكوكايين، إنه وجد العديد منها.