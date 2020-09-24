شركة لبيع السيارات المستعملة تكسب 5 مليارات دولار بيوم واحد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ارتفع سهم شركة "كارفانا" الأمريكية لبيع وتأجير السيارات، في بورصة نيويورك، يوم الثلاثاء الماضي، بنسبة 150% تقريبا منذ بداية العام لتسجل الشركة ارباحا بقيمة 5 مليارات دولار في يوم واحد فقط .



قال ألكسندر بوتر، المحلل لدى "بايبر ساندلر": "الوباء يحث المستهلكين على البحث عن سيارات مستعملة، وكارفانا هي المستفيد الرئيسي من هذا الاتجاه".

و تتيح الشركة للعملاء الاختيار من بين أكثر من 19 ألف سيارة وإتمام عمليات الشراء في أقل من 10 دقائق، وفقًا لموقعها على الإنترنت.يتوفر للمشترين خيار استلام سيارتهم من أكثر من 12 نقطة تسليم آلية منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وقد جعلت ارباح الشركة من صاحب الشركة غارسيا الأب،ابنه غارسيا الرئيس التنفيذي، من أغنى الأشخاص في الولايات المتحدة. حيث تبلغ ثروتهما معا 21.4 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.