"الإفتاء المصرية" تحسم جدل إصدارها فتوى بشأن "الأهلي والزمالك"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حسمت دار الإفتاء المصرية، اليوم ، الجدل المثار بشأن إصدارها فتوى عقب تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء بشأن إصدار "الإفتاء المصرية" فتوى تحرم شماتة جمهور "الأهلي" في نادي الزمالك والسخرية منه عقب خسارته للدوري المصري، وقالت إنه "مكروه شرعا".

ونفت دار الإفتاء المصرية عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إصدارها لأي فتوى بهذا الشأن، وأكدت أنه لا دخل لها بهذا الموضوع من قريب أو بعيد، وطالبت بعدم الزج باسمها في هذه الأمور.



وتوج فريق الأهلي المصري، الجمعة 18 سبتمبر، بلقب الدوري المصري رسميا، عقب هزيمة الزمالك من أسوان بهدف دون رد في الجولة 28 من الدور