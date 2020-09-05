سقوط طفل في حمام سباحة نادي الزمالك المصري

المصدر: مروة سليم - دبي

تعرض طفل في نادي الزمالك المصري بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، للسقوط في حمام السباحة الخاص بالنادي، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وجرى انتشال الطفل الذي سقط داخل حمام السباحة في غفلة من عناصر المراقبة والأمن في النادي.

وتم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى.

وتحفظت الشرطة المصرية على كاميرات المراقبة في النادي، وبدأت في التحقيق مع عدد من الشهود ومسؤولي النادي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

فيما استدعت القوات أسرة الطفل لسماع أقوالها حول الواقعة، وعما إذا كانت ستتهم أحداً من عدمه.