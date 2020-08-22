فيديو صادم لشخص يعذب طفلا بوحشية تضاربت الأنباء حول مكان حدوثه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشر فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص مجهول يقوم بتعذيب طفل بقسوة بالغة، ولكن حتى الآن لم تتأكد المعلومات حول هوية هذا الشخص أو البلد الذي جرت فيه هذه الحادثة، حيث تضاربت المعلومات حول وقوعها في الأردن وآخرون قالوا في مصر.

إلا أن الأمن العام الأردني أكد أن التحقيقات الفنية أكدت أن فيديو تعذيب الطفل ليس في الأردن.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أوضح أنه ورد لمديرية الأمن العام فيديو قصير يظهر خلاله شخص يقوم بتعذيب طفل صغير، وجرى تحويله للإدارات المعنية لمباشرة التحقق منه والوقوف على حيثياته، مناشدا من يملك أي معلومات حول التقدم بها إلى الجهة المعنية، لتعود لاحقا مديرية الأمن العام وتؤكد أن الواقعة حصلت خارج البلاد، دون تحديد المكان.

من جهتها قالت مصادر أمنية مصرية لـ"صحيفة "الوطن" "إن أجهزة الأمن تفحص الفيديو المتداول عما إذا كان داخل مصر أو خارجها، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إذا ما كان داخل مصر بعد فحص الفيديو، وتحديد الشخص مرتكب الواقعة، وبيان صلته بالطفل ومعرفة عما إذا كان والده من عدمه.