"الزوجة الثانية" يثير جدلاً في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

أثارت تسمية مطعم مصري بـ"الزوجة الثانية" جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبرته بعض السيدات أنه "اسم" يثير الاستفزاز"، وذلك بعد تداول صورة لاسم المحل، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن صاحب المطعم أكد أن الاسم ليس مستفزاً كما يعتبره البعض، خاصة السيدات، مشيراً إلى أن المطعم يوفر للزوجة أكلاً بيتياً طازجاً مثل الذي تعده بنفسها، وهذا ما جعله يختار هذا الإسم.

وأضاف أنه لم يتوقع تفاعل السيدات لهذا الحد مع الاسم، خاصة أنه تم افتتاح المطعم منذ 20 يوماً فقط، لكن السخرية والانتقادات والهجوم كان غير متوقع.

وتابع: "المطعم بيوفر للزوجات أكل بيتي وطازة كأنها هي اللي عاملاه، كأن المطعم بمثابة زوجة تانية".

وعن اختيار الاسم، أكد صاحب المحل على أنه اسم جديد ومختلف، ومن خلاله بدأ بالفعل بجذب الكثير من العملاء.