مع بلوغه 43 عاما.. تامر حسني لا يحتفل بيوم ميلاده ويطلب طلبا واحدا من جمهوره

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يصادف اليوم، 16 أغسطس، يوم ميلاد الفنان المصري تامر حسني، والذي يكمل به عامه الـ 43.

وكشف حسني، لجمهوره، من خلال منشور له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه غير معتاد على الاحتفال بعيد ميلاده.

وقال رسالته إلى جمهوره: "كنت أرغب في الرد عليكم في يوم عيد ميلادي ولكني لاحظت احتفالكم المبكر، في الحقيقه أنا لا احتفل بعيد ميلادي أبدا، ولكن رزقني الله بجمهور مثل أهلي تماما يحتفل بي دائما وأصحاب كل يحضرون لي مفاجأة كل عام دون أن يقولوا، ولكني أضبطهم رغم ذلك وأضطر أتفاجأ تقديرا لمجهودهم".

وأشار تامر حسني إلى أن لديه طلبا واحدا من جمهوره في عيد ميلاده، إذ تابع في رسالته لهم: "المهم أنا أشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل الذي مازلت أقرأه من أسبوع وأسمعه منكم وأشكر كل أهلي و أصدقائي وفريق عملي، وطلبي الوحيد أنكم عندما تتذكروني تدعوا لأبنائي تاليه وأمايا وآدم، مليون شكرا يا أغلى الناس".