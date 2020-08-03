تعرض امرأة لإصابات خطيرة بسبب حوت أحدب في أستراليا

المصدر: كانبرا - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام محلية في أستراليا اليوم، أن امرأة تعرضت لاصابات خطيرة بعد أن صدمتها زعنفة ذيل حوت أحدب خلال رحلة لمشاهدة الحيتان قبالة الساحل الغربي لأستراليا.

وجاء في التقارير الاعلامية أن الحادث وقع بينما كانت الشابة "29 عاماً"، تسبح بالقرب من الحوت. وأصيبت بكسر في الضلوع وتعرضت لنزيف داخلي وتم نقلها جوا إلى مستشفى في مدينة بيرث القريبة.

ونقلت إذاعة "إيه.بي.سي" الاسترالية عن متحدث باسم المستشفى قوله إن حالة المرأة خطيرة ولكنها مستقرة. ووقع الحادث عند شعاب نينجالو المرجانية، على بعد نحو 1200 كيلومتر شمال بيرث.

ويمكن أن يصل طول الحيتان الحدباء إلى 15 مترا. وتُعرف تلك الحيتان بأنها مسالمة، وذلك على الرغم من التعليمات التي يتم توجيهها للسباحين في أستراليا بشأن الاحتفاظ بمسافة 100 متر من تلك الحيتان إن أمكن.

كما حذرت السلطات قبل ثلاثة أعوام من أن السباحة إلى جانب الحوت الأحدب عند الشعاب المرجانية، هو أمر خطير جدا، حيث يقول داني روب، وهو مسؤول معني بالحفاظ على الحيتان، إنها مسألة وقت حتى يتعرض شخص ما لسوء.