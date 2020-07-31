خطأ في موعد إذاعة أذان المغرب بيوم عرفة يثير ضجة بمصر.. ودار الإفتاء تتدخل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان، امس الخميس، جواز صيام يوم عرفة، بعد إعلان دخول صلاة المغرب قبل موعدها المحدد بخمس دقائق.

وكانت الإذاعة المصرية قد أذاعت أذان المغرب، الخميس، الموافق ليوم عرفة، قبل موعده بخمس دقائق، ما دفع آلاف من المصريين، مستمعي الإذاعة، إلى الإفطار مبكرا.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن "من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل، فصومه صحيح“".

وأعلن رئيس الإذاعة المصرية، محمد نوار، إحالة جميع المسؤولين عن ذلك الخطأ، إلى التحقيق العاجل، مؤكدا ”اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المتسببين في هذا الخطأ“.

وتسببت الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في البلاد، في إفطار مبكر لعدد كبير من المصريين، الذين صاموا يوم عرفة، وحرصوا على الإفطار على أذان المحطة.