بعد إصابته بحمى.. الغوريلا "شانغو" يخضع لاختبار "كورونا" في ميامي

المصدر: ​متابعة موقع الإمارات اليوم

اختبر غوريلا في ميامي الأميركية للكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن أصيب بحمى منخفضة الدرجة، وفقا لحديقة الحيوان الخاصة بالولاية المذكورة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فقد تلقى الغوريلا "شانغو"، البالغ من العمر 31 عاما، الاختبارات - التي جاءت سلبية - أثناء تلقي العلاج الطبي لجرح ناتج عن عضة كبيرة، وفقا لحديقة حيوان ميامي.

وقال مسؤولو الحديقة إن الحيوان أصيب بالجرح بواسطة شقيقه "بارني"، البالغ من العمر 26 عاما، عندما اشتبكا في صراع.

وأضافت حديقة الحيوان أن الغوريلا نقل الأربعاء إلى مستشفى للحيوانات، حيث حصل على فحوصات الأشعة السينية واللقاحات والموجات فوق الصوتية وغيرها .

وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن جروح العضة تبدو "عميقة للغاية"، لم يكن هناك ما يشير إلى أنه سيكون هناك ضرر دائم.

وأعيد منذ ذلك الحين إلى منطقة الغوريلا، حيث ستتم مراقبته عن كثب وهو يواصل التعافي.

وقالت حديقة الحيوان إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موعد إعادة لم شمل "شانغو" مع شقيقه الأصغر.

وأوضحت أن المشاجرات بين الغوريلا الذكور البالغين ليست شائعة، ولكن معظمها يتكون من الكثير من المواقف ونادرا ما يؤدي إلى إصابات خطيرة.