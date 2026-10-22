حمدان بن محمد: الفكر التصميمي والتخطيط الاستباقي أسلوب عمل وحياة في دبي

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسة في دبي، للمشاركة بخبراتهم ورؤاهم وأفكارهم في مسيرة تصميم المستقبل، وذلك ضمن «منصة مستقبل دبي»، إحدى المنصات الرئيسة في «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظّمه المؤسسة من 18 حتى 21 نوفمبر المقبل، والإسهام في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل دبي التي يُشكّل الإنسان ركيزة مستهدفاتها، ومحور اهتمامها، وصدارة أولوياتها.

وقال سموّه: «دبي تؤمن أن تصميم المستقبل مسؤولية مشتركة ويتطلب تضافر جميع الجهود.. وأن مستقبل الإنسان هو الهدف الأسمى.. فالإنسان يأتي في صدارة أولويات رؤية دبي للمستقبل ويشكل محور مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها، ونحن حريصون على توحيد الرؤى ودعم المواهب ورواد الأعمال في جميع التخصصات والمجالات، وبحث آفاق تحويل الأفكار إلى سياسات وتشريعات.. وتحويل الابتكارات إلى تطبيقات مفيدة.. وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة في حياة الناس».

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي حريصة على مواصلة ريادتها العالمية في اكتشاف فرص المستقبل والاستفادة من القراءة المعمقة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم لإعادة تشكيل القطاعات الحيوية الأكثر جاهزية لمواكبة المستجدات.. وبناء منظومات عمل وابتكار الحلول الأكثر فاعلية وقدرة على الارتقاء بجودة حياة المجتمعات.. وتحقيق أعلى المعدلات على مؤشرات التنافسية العالمية».

وأضاف سموّه: «الفكر التصميمي والتخطيط الاستباقي أصبح أسلوب عمل وحياة في دبي.. ونحن ندعم بناء منصات حوار تجمع العقول والخبرات وتوفر بيئات حاضنة للابتكار وتحول الأفكار الملهمة إلى مشاريع تسهم في بناء مدن المستقبل المستدامة وحكومات الغد القادرة على التجدد وعلى التوظيف الأمثل للطاقات للاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الكبرى، التي كانت وستبقى الأساس والركيزة الرئيسة لمسيرة التطور في جميع العصور».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «وجهنا اليوم بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في 5 قطاعات رئيسية في دبي للمشاركة بخبراتهم وأفكارهم ضمن (منصة مستقبل دبي) خلال (أسبوع دبي للمستقبل)، الذي ينعقد في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل في متحف المستقبل وأبراج الإمارات.. نريدهم شركاء لنا في تحقيق رؤية محمد بن راشد لمستقبل دبي، التي يُشكّل الإنسان ركيزة مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها».

وبناء على توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيشهد «أسبوع دبي للمستقبل»، الذي تنظّمه «مؤسسة دبي للمستقبل»، خلال الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر 2026، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل»، مشاركة 500 من الكفاءات والقيادات في القطاعات الحيوية الرئيسة في إمارة دبي ضمن فعاليات «منصة مستقبل دبي» في حدث هو الأول من نوعه وفي مكان واحد لمشاركة تصوراتهم، والإسهام بتجاربهم وخبراتهم من أرض الواقع في تصميم مستقبل الإمارة، واستشراف أبرز الفرص المستقبلية الواعدة.

ويتوزع المشاركون على خمسة قطاعات حيوية في دبي بمشاركة 100 معلم، و100 متخصص من فِرَق الاستجابة الطبية، و100 رائد أعمال أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، و100 متخصص في الاقتصاد والشؤون المالية، و100 مهندس ومخطط عمراني.

وتجتمع تلك الخبرات لصياغة مستقبل القطاعات التي تسهم في تحسين حياة الإنسان، وتعزيز رفاهيته، وتوسيع فرصه، وبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة المتقدمة.

جدير بالذكر أن «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، سيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسة، والجلسات الحوارية، وورش العمل، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.

ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10 آلاف مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصُنّاع السياسات وروّاد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد، لمناقشة وتجربة التطورات التي ستُشكّل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم، وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.

حمدان بن محمد:

• نريدهم شركاء لنا في تحقيق رؤية محمد بن راشد لمستقبل دبي، التي يُشكّل الإنسان ركيزة مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها.

• ندعم بناء منصات حوار تجمع العقول والخبرات، وتحوّل الأفكار الملهمة إلى مشاريع تسهم في بناء مدن المستقبل المستدامة.

• حريصون على توحيد الرؤى، ودعم المواهب ورواد الأعمال في جميع التخصصات والمجالات.

• دبي حريصة على مواصلة ريادتها العالمية في اكتشاف فرص المستقبل، والاستفادة من القراءة المعمقة للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم.