حمدان بن محمد يوجّه بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في 5 قطاعات رئيسية بدبي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في 5 قطاعات رئيسية في دبي للمشاركة بخبراتهم وأفكارهم ضمن "منصة مستقبل دبي" خلال "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي ينعقد في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل في متحف المستقبل وأبراج الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وجهنا اليوم بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات في 5 قطاعات رئيسية في دبي للمشاركة بخبراتهم وأفكارهم ضمن "منصة مستقبل دبي" خلال "أسبوع دبي للمستقبل"، الذي ينعقد في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل في متحف المستقبل وأبراج الإمارات".

وتابع سموه قائلا: "نريدهم شركاء لنا في تحقيق رؤية محمد بن راشد لمستقبل دبي، التي يشكّل الإنسان ركيزة مستهدفاتها ومحور اهتمامها وصدارة أولوياتها".