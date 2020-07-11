«كورونا» عواقبه أخطر على مريض السكري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة صينية نشر نتائجها مستشفيان في مدينة ووهان، أن المرضى الذين تسجل لديهم معدلات مرتفعة من السكر في الدم يواجهون خطراً مضاعفاً بالوفاة جراء «كوفيد-19».

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها علماء أن المرضى الذين يسجلون معدلات عالية من السكر في الدم من دون تشخيص إصابتهم بالسكري، يواجهون خطراً أكبر بالموت من الفيروس التاجي، على ما ورد في مجلة "ديابيتولوجيا".

وحلل الباحثون معدلات الوفيات لـ605 مرضى بـ«كوفيد-19» في مستشفيين في مدينة ووهان الصينية. وكتب هؤلاء أن معدلات السكر المرتفعة في الدم "مرتبطة" بمعزل عن كل العوامل الأخرى بازدياد خطر الوفاة والمضاعفات جراء الفيروس.

هذا وقد استند معدو الدراسة إلى بحوث سابقة أجريت على مرضى السكري.

وفي فرنسا، قضى مريض من كل 10 مصابين بالوباء، يعانون أيضاً السكري، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة لدى المصابين بالفيروس من غير مرضى السكري، وفق ما أظهرت دراسة نشرتها المجلة عينها في مايو.

وقال الباحثون في الدراسة المنشورة الجمعة إن تخثر الدم والتفاعل المفرط لجهاز المناعة قد يكون له دور في هذا الموضوع.