"إنستغرام" يتيح ميزة تثبيت التعليقات

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أضاف تطبيق "انستغرام" إمكانية ثبيت التعليقات في الجزء العلوي من المشاركات في محاولة لدعم بيئة أفضل على الإنترنت، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأتيحت الميزة التي تم اختبارها في مايو، ويمكن للمستخدمين تثبيت 3 تعليقات على مشاركاتهم والتي ستظهر أعلى سلسلة التعليقات.

ووفقا لـ"انستغرام" تم طرح الميزة في محاولة لمساعدة المستخدمين على التحكم بشكل أكبر في كيفية ظهور المحادثات على النظام الأساسي من خلال السماح لهم بإبراز التعليقات الإيجابية على التعليقات غير المرغوب فيها.

,لتثبيت التعليقات، يمكن للمستخدمين التمرير إلى اليسار على التعليق للكشف عن خيارات إعداد التقارير والحذف والرد. سيسمح الخيار الرابع في الشاشة للمستخدمين بتثبيت تعليق أيضا.