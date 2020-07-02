علامات تظهر على اللسان تشير إلى مشاكل صحية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف أطباء أسنان أستراليون عن التغيرات الشائعة في اللسان والتي يمكن أن تحمل دلالات حول الصحة العامة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث تدل البقع البيضاء على اللسان على سوء نظافة الفم أو التدخين، ويستدعي الأمر زيارة طبيب الأسنان في حال لم تختف بعد العناية به وتنظيفه بالشكل المناسب.

ويمكن أن يشير اللسان الوردي إلى أن براعم الذوق تتفاعل بشكل سيء مع طعام معين أو نقص في بعض الفيتامينات مثل حمض الفوليك أو فيتامين ب 12.

ويدل لسان الفراولة اللامع أو مايشبهها على وجود التهاب الحلق.

ويمكن علاج هذه الحالات بسهولة بالمضادات الحيوية لذا يوصى بزيارة الطبيب على الفور لإجراء فحص.

وعادة ما يكون اللسان الصحي ورديا مع نتوءات صغيرة تغطي سطحه، تمكننا من التمييز بين النكهات المختلفة .