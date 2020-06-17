خبير روسي: "فيروس كورونا" باقٍ لكنه سيضعف ولن يكون قاتلاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال خبير الفيروسات الروسي، الدكتور أناتولي ألتشتاين، ان عدوى "كوفيد-19" ستضعف حدتها ولن يكون الفيروس قاتلا، وإن ازداد قدرة على الانتشار.

وأضاف ألتشتاين في مقابلة مع НСН، "من المحتمل أن يضعف تأثيره المميت، ولكن ستزداد وتقوى قدراته المعدية أكثر" مشيرا الى احتمال حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19" في روسيا، لأن الفيروس حتما باق.

وقال "اعتقد أن الموجة الثانية ستبدأ في الخريف، وحاليا لم تنته الموجة الأولى لذلك يجب التفكير بها، فربما لا تنتهي. مع أننا نلاحظ انخفاض مستواها في موسكو. أما في مناطق روسيا الأخرى فإن هذا الانخفاض ليس واضحا".

ويذكر أن يانغ تشانغ، بروفيسور معهد الفيروسات في ووهان الصينية صرح لصحيفة "الشعب" الصينية، بأن الفيروس المكتشف في سوق "سينفادي" ببكين قد تكون قدراته المعدية أكبر ، مقارنة بالذي اكتشف في سوق ووهان.

وقال ألتشتاين معلقا على هذا التصريح، هذا يعني أن الحديث لا يدور حول الموجة الثانية من "كوفيد-19"، بل عن استمرار الموجة الأولى.