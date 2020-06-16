مصر.. يستغل شقيقه ويصوره "بملابس نسائية" لتحقيق مشاهدات على "مواقع التواصل"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت أجهزة الأمن في الإسكندرية القبض على شاب، استغل شقيقه الأصغر "طفل" في تصوير مقطع فيديو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام و"تيك توك"، وتبين أن الفيديو يحتوي على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب العام.

وبدأت الواقعة، بتداول مقطع فيديو على موقعى التواصل الإجتماعى "إنستغرام" و"تيك توك" لأحد الأشخاص وصحبته طفل يرتدى ملابس وزى نساء، وتمثيل مشاهد تحتوى على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب العامة، وتم تحديد هوية الشخص، ووتبين قيامه بإستغلال شقيقه الأصغر فى تمثيل ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه.

وقد أمكن ضبطه وبصحبته شقيقه المشار إليه، وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو ونشره على حسابه "على سبيل المزاح وبقصد تحقيق أكبر قدر من المشاهدة"، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.