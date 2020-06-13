سعر ومواصفات الإصدار الجديد من "بلاي ستيشن"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع متخصصة بأخبار التقنية، أبرز مميزات الإصدار الخامس من جهاز “بلاي ستيشن” الذي كشفت عنه شركة "سوني"، الخميس.

ووفق ما ذكر موقع البوابة العربية لأخبار التقنية، فإن المنصة الجديدة تأتي باللونين الأبيض والأسود، والمدعومة بمعالج ثماني النوى من نوع "AMD Zen 2"، بتردد 3.5 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 10.28 تيرافلوب.

وستدمج ذاكرة وصول عشوائية سعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين SSD سعة 825 غيغابايت.

ووفق ما أعلنته الشركة، فإنها ستطرح جهازها الجديد في الأسواق مع حلول نهاية العام الجاري، وسيتوفر أمام المستخدمين بخيارين، الأول مع قارئ أقراص ليزرية "بلو راي"، بينما سيكون الإصدار الآخر بدون القارئ، ويحمل اسم "ديجيتال إيديشن".

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر” فإن ما يميز المنصة الجديدة استخدامها تقنيات غرافيك أعلى مما يتم استخدامها بالأجهزة الحالية.

ونقل الموقع عن تقارير أنه “رغم أن “سوني” لم تحدد سعر الجهاز الجديد فإنه من المرجح أن يتراوح سعر الإصدار الجديد ما بين 500-550 دولار.

وسيعرض الإصدار الجديد ألعاب الفيديو بدقة "8K" بمعدل 120 إطارا في الثانية، فضلاً عن دعمه تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد، وإمكانية وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة، والتوافق مع الإصدار الرابع من "بلاي ستيشن".