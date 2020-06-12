تغيير مفاجئ بلون بحيرة عمرها 50 ألف سنة في الهند دون معرفة الأسباب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم عن "سي ان ان"

تحولت بحيرة في الهند، عمرها 50 ألف سنة، بشكل مفاجئ، إلى اللون الوردي، خلال الأيام الأخيرة، دون معرفة أسباب واضحة لهذا التحول. وذلك بحسب موقع "سي ان ان" الأميركي.



وبات السؤال عن سبب تحول بحيرة لونار في ولاية ماهاراشترا أكثر ما يشغل الناس في مختلف أرجاء الهند.



ويعتقد خبراء أن سبب هذا التغيير في لون البحيرة قد يعود إما إلى زيادة نسبة الملوحة في الماء، أو إلى وجود طحالب، أو إلى كلا السببين، مثل ما حدث بأجزاء من بحيرة يوتا الكبرى المالحة أو بحيرة هيلير في أستراليا.



من جانبه قال جاجان كارات، الجيولوجي المحلي، في مقطع فيديو نُشر على الحساب الرسمي لولاية ماهاراشترا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذه الحادثة قد حصلت في السابق للبحيرة لكن التغيير لم يكن ظاهرا أوبارزا.



وقال "إن البحيرة تبدو حمراء بشكل واضح هذا العام لأن ملوحة المياه هذا العام زادت"، وأوضح: "انخفضت كمية المياه في البحيرة وأصبحت البحيرة ضحلة، لذلك ارتفعت الملوحة وتسببت في بعض التغييرات الداخلية".



وأضاف أن الباحثين يحققون أيضًا فيما إذا كان وجود الطحالب الحمراء قد تسبب في تغير اللون.



وأشار إلى أنه سيتم إرسال عينات إلى مختبرات عدة، وأوضح أنه "بمجرد دراستها سنكون قادرين على أن نقول بشكل قاطع لماذا تحولت مياه البحيرة إلى اللون الأحمر".

ويشار إلى أن بحيرة لونار، التي تقع على بعد حوالي 500 كيلومتر شرق مومباي ، تشكلت بعد أن اصطدم نيزك بالأرض قبل حوالي 50.000 سنة، وفقًا لشبكة "سي ان ان"، وتعتبر البحيرة منطقة جذب سياحي شهيرة، بسبب عمرها القديم جدا وأسباب تشكلها التي لا يزال يراها بعض الباحثين غامضة.