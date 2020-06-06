أفضل مصادر فيتامين "د" في هذه الأنواع من الأسماك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعتبر أشعة الشمس، أهم مصدر لفيتامين "د"، حيث يقوم الجسم بتصنيع الكمية التي يحتاج إليها لامتصاص الكالسيوم من أجل ضمان بناء عظام قوية وصحية. ولسوء الحظ، يعاني الكثير من نقص هذا الفيتامين.

وبحسب موقع Daily Express البريطاني، فإن سمك "أبو سيف" هو أحد أفضل الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي، إذ يوفر 85 غراما فقط منه أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "د".

كما يشير الموقع إلى أن كمية مماثلة أيضاً من سمك السلمون توفر كمية فيتامين (د) الموصى بها أيضا.

ووفقا لموقع “كليفلاند كلينك” فيعد سمك التونة أحد المصادر الغنية بفيتامين “د “، إذ يوفر حوالي 170 غرامًا من التونة المصفاة احتياجات الجسم اليومية من فيتامين “د” ، والتي تبلغ حوالي 10 ميكروغرام.

يشار إلى أن إدارة الصحة في كندا توصي البالغين الأصحاء بتناول الفرد لإجمالي يومي من مكملات فيتامين D تصل إلى 600 وحدة دولية حتى سن 70، وإلى 800 وحدة دولية بعد سن 70. وتشير مصادر طبية أخرى، إلى أن البالغين المعرضين للخطر من مرض هشاشة العظام يجب أن يتناولوا ما بين 400 إلى 2000 وحدة دولية من فيتامين D.