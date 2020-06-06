تنكروا بزي مفتشي صحة.. ونفذوا أسهل "سرقات كورونا" في أفريقيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استغل افراد عصابة أزمة تفشي فيروس كورونا لينفذوا جريمة سرقة في سوبر ماركت باحدى مدن جنوب أفريقيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتنكر أفراد العصابة في زي مفتشو صحة بمعاطف بيضاء، وأقنعة طبية، وحملوا أوراقا عند دخولهم السوبر ماركت، على اعتبار أنهم يرصدون تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في السوبر ماركت.

وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف راند جنوب أفريقي، بما يعادل نحو 12 ألف دولار أميركي، من خزانة السوبر ماركت.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الرجال الأربعة يسيرون بهدوء إلى داخل السوبر ماركت، ويتحدثون إلى موظف يجلس خلف مكتب، ثم يواصلون السير عبر مجموعة من الأبواب الزجاجية إلى هدفهم.

وأكدت الشرطة كما ذكرت "ديلي ميل" أن اثنين من أفراد العصابة احتجزوا مدير السوبر ماركت وموظفا تحت تهديد السلاح، قبل أن يسارعوا بالاستيلاء على كافة الأموال الموجودة بالخزانة.