متابعون يرسلون إلى ذويهم #وحشتنا_لمتنا.. وأنت من افتقدت وجوده في رمضان؟ أرسل إليه فيديو من خلالنا

المصدر: مروةسليم - دبي

حالت الظروف الراهنة دون لقائهم، فقام متابعون بإرسال رسائل إلى عائلاتهم، خلال شهر رمضان المبارك، تعبيراً عن اشتياقهم إليهم، ورغبتهم في رؤياهم، مثلما كانوا يلتقون ويجتمعون كل عام..

فكانت هذه الرسائل:

لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر فيس بوك.

https://www.facebook.com/107427237881/posts/10157237569252882/?vh=e&d=n

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/3062874120402097/

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/225512988777577/

لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر تويتر.

متابعون يرسلون لعائلاتهم تعبيراً عن اشتياقهم لهم في #رمضان،

أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو في آخر أيام الشهر الفضيل لمن افتقدته وتتمنى أن تقضي رمضان القادم معه. أرسل ل⁦emaratalyoumvideos@gmail.com⁩

⁧#وحشتنا_لمتنا⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/MBJKX5yF4O — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 22, 2020

متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم، تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.

أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في رمضان

ارسل ل ⁦Emaratalyoumvideos@gmail.com⁩

⁧#وحشتنا_لمتنا⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/aPzOGn5tiY — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 16, 2020

متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم، تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.

أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في رمضان

ارسل ل ⁦Emaratalyoumvideos@gmail.com⁩

⁧#وحشتنا_لمتنا⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/FynPhCGGm0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 16, 2020

متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.

أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في هذا الشهر

ارسل ل ⁦Emaratalyoumvideos@gmail.com⁩

⁧#وحشتنا_لمتنا⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/uHxkyOTg1a — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020

متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.

أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في هذا الشهر

ارسل ل ⁦Emaratalyoumvideos@gmail.com⁩

⁧#وحشتنا_لمتنا⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/3pnwoH4mAl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020

متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.

أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في هذا الشهر

ارسل ل ⁦Emaratalyoumvideos@gmail.com⁩

⁧#وحشتنا_لمتنا⁩ ⁧#الإمارات_اليوم⁩ ⁧#خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/ELOShuz7qk — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020

متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم، خلال رمضان، تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام،فكانت هذه الرسائل:

أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في الشهر الفضيل.

ارسل لemaratalyoumteam@gmail.com #وحشتنا_لمتنا pic.twitter.com/IrKoUAuMnj — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 29, 2020

لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر انستغرام

https://www.instagram.com/p/CAfeS0Inys_/?igshid=10mkl3pgu6qsa

https://www.instagram.com/p/B_yI2hHHCfW/?igshid=kkhrzev4dqp5

https://www.instagram.com/p/B_yGfAnHd_n/?igshid=a3ts8fhuvb8f

https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=huv7sxxfr0x4

ولأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع «الإمارات اليوم» خدمة إرسال مقطع فيديو لمن تشتاق إلى وجوده في شهر رمضان المبارك، وسنقوم بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، «تويتر» و«إنستغرام»، مع عمل «تاغ» لحساب كل منكم.

فقط أرسل المقطع عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com واستخدم هاشتاغ:

#وحشتنا_لمتنا

#خاطرك_تفطر_مع_منو

«إنستغرام»..

https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=in1xub4h0qco

«تويتر»..

#وحشتنا_لمتنا

لكننا سنفترق اليوم لنجتمع غداً.. أرسل لنا .. #خاطرك_تفطر_مع_منو

يمكنم ارسال مقطع فيديو من خلالنا لمن تفتقد وجوده في الشهر الفضيل وسنقوم بنشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي لصحيفة #الإمارات_اليوم مع عمل @تاغ لكم

فقط ارسل مقطع الفيديو ل

Emaratalyoumvideos@gmail.com pic.twitter.com/CBYiHO9iiY — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 25, 2020

فيس بوك

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/244178480324304/