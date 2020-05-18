4 نصائح للحفاظ على الصحة أثناء العمل من المنزل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

التواجد في المنزل يعني الكثير من الجلوس وفترات الراحة، إلا أن نمط الحياة هذا يؤدي إلى مشاكل صحية كالسمنة نتيجة قلة الحركة أو أمراض القلب.

ويشدد الخبراء على أهمية الانتباه لوضعية الجلوس أثناء العمل، حيث يمكن أن يؤدي العمل من المنزل بدون الأدوات المناسبة إلى مشاكل وأوجاع والآلام في الظهر والرقبة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة أثناء العمل من المنزل:

الجلوس بشكل صحيح

ينصح الخبراء بتحديد مساحة في المنزل بالعمل، وترتيب طاولة وكرسي مكتبي خاص للعمل، على عكس الكراسي الموموجدة في المنزل غير القابلة للتعديل.

وينصح بعدم استخدام الكمبيوتر الللوحي على الأريكة أو السرير، حيث سيكون من الصعب إبقاء الظهر بوضعية مستقيمة.

رقبة الكمبيوتر المحمول

يستخدم العديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل جهاز كمبيوتر محمول وهو حل عملي، لساعات العمل القصيرة، إلا أن العمل لساعات طويلة سيزيد من الضغط المطبق على الرقبة ما سيؤدي لشعور بألم في الرقبة وتشنجات في منتصف وأسفل الظهر، وذلك لأن الشاشة متصلة بلوحة المفاتيح ولا يمكن تعديلها لتكون بمستوى النظر معظم الوقت.

وينصح باستخدام لوحة مفاتيح وفأرة منفصلة.

الحفاظ على حركة مستمرة

تحمي الحركة المنتظمة الجسم من الضغط المتواصل على مفاصل وعضلات الجسم.

وينصح الخبراء بالقيام ببعض تمارين الاستطالة من وقت لآخر، وتعيين منبه للتذكير بضرورة القيام بالمشي لدقائق وإشاحة النظر عن جهاز الكمبيوتر.

تغيير بيئة العمل

يرى الخبراء أن الخروج للهواء الطلق يحسن من النفسية، ويمكن الاستعاضة بذلك في ظل الإغلاق المفروض في معظم الدول للخروج لحديقة المنزل أو الشرفة.