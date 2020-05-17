متابعون يرسلون إلى ذويهم #وحشتنا_لمتنا.. وأنت #خاطرك_تفطر_مع_منو؟ أرسل إليه فيديو من خلالنا

حالت الظروف الراهنة دون لقائهم، فقام متابعون بإرسال رسائل إلى عائلاتهم، خلال شهر رمضان المبارك، تعبيراً عن اشتياقهم إليهم، ورغبتهم في رؤياهم، مثلما كانوا يلتقون ويجتمعون كل عام.. فكانت هذه الرسائل:
لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر فيس بوك.
https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/3062874120402097/
https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/225512988777577/
لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر تويتر.
متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم، تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 16, 2020
أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في رمضان
ارسل ل Emaratalyoumvideos@gmail.com
#وحشتنا_لمتنا #الإمارات_اليوم #خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/aPzOGn5tiY
متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم، تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 16, 2020
أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في رمضان
ارسل ل Emaratalyoumvideos@gmail.com
#وحشتنا_لمتنا #الإمارات_اليوم #خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/FynPhCGGm0
متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020
أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في هذا الشهر
ارسل ل Emaratalyoumvideos@gmail.com
#وحشتنا_لمتنا #الإمارات_اليوم #خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/uHxkyOTg1a
متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020
أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في هذا الشهر
ارسل ل Emaratalyoumvideos@gmail.com
#وحشتنا_لمتنا #الإمارات_اليوم #خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/3pnwoH4mAl
متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام.— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 5, 2020
أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في هذا الشهر
ارسل ل Emaratalyoumvideos@gmail.com
#وحشتنا_لمتنا #الإمارات_اليوم #خاطرك_تفطر_مع_منو pic.twitter.com/ELOShuz7qk
April 29, 2020
متابعون يرسلون رسائل إلى عائلاتهم، خلال رمضان، تعبيراً عن اشتياقهم ورغبتهم في رؤياهم مثلما كانوا يجتمعون كل عام،فكانت هذه الرسائل:— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 29, 2020
أنتم أيضاً يمكنكم ارسال فيديو لمن تفتقد وجوده في الشهر الفضيل.
ارسل لemaratalyoumteam@gmail.com #وحشتنا_لمتنا pic.twitter.com/IrKoUAuMnj
لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر انستغرام
https://www.instagram.com/p/B_yI2hHHCfW/?igshid=kkhrzev4dqp5
https://www.instagram.com/p/B_yGfAnHd_n/?igshid=a3ts8fhuvb8f
https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=huv7sxxfr0x4
ولأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع «الإمارات اليوم» خدمة إرسال مقطع فيديو لمن تشتاق إلى وجوده في شهر رمضان المبارك، وسنقوم بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، «تويتر» و«إنستغرام»، مع عمل «تاغ» لحساب كل منكم.
فقط أرسل المقطع عبر Emaratalyoumvideos@gmail.com واستخدم هاشتاغ:
#وحشتنا_لمتنا
#خاطرك_تفطر_مع_منو
«إنستغرام»..
https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=in1xub4h0qco
«تويتر»..
#وحشتنا_لمتنا— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 25, 2020
لكننا سنفترق اليوم لنجتمع غداً.. أرسل لنا .. #خاطرك_تفطر_مع_منو
يمكنم ارسال مقطع فيديو من خلالنا لمن تفتقد وجوده في الشهر الفضيل وسنقوم بنشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي لصحيفة #الإمارات_اليوم مع عمل @تاغ لكم
فقط ارسل مقطع الفيديو ل
Emaratalyoumvideos@gmail.com pic.twitter.com/CBYiHO9iiY
فيس بوك
https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/244178480324304/