متابعون يرسلون إلى ذويهم #وحشتنا_لمتنا.. وأنت #خاطرك_تفطر_مع_منو؟ أرسل إليه فيديو من خلالنا

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

حالت الظروف الراهنة دون لقائهم، فقام متابعون بإرسال رسائل إلى عائلاتهم، خلال شهر رمضان المبارك، تعبيراً عن اشتياقهم إليهم، ورغبتهم في رؤياهم، مثلما كانوا يلتقون ويجتمعون كل عام.. فكانت هذه الرسائل:

 

لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر فيس بوك.

 

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/3062874120402097/

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/225512988777577/

 

لمشاهدة مقاطع الفيديو عبر تويتر.

لمشاهدة مقاطع الفيديو  عبر انستغرام

 

https://www.instagram.com/p/B_yI2hHHCfW/?igshid=kkhrzev4dqp5

https://www.instagram.com/p/B_yGfAnHd_n/?igshid=a3ts8fhuvb8f

https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=huv7sxxfr0x4

ولأننا معكم أينما كنتم.. يقدم موقع «الإمارات اليوم» خدمة إرسال مقطع فيديو لمن تشتاق إلى وجوده في شهر رمضان المبارك، وسنقوم بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»، «تويتر» و«إنستغرام»، مع عمل «تاغ» لحساب كل منكم.

فقط أرسل المقطع عبر   Emaratalyoumvideos@gmail.com  واستخدم هاشتاغ:
 #وحشتنا_لمتنا
#خاطرك_تفطر_مع_منو

«إنستغرام»..

 

https://www.instagram.com/p/B_aoXLOnKKO/?igshid=in1xub4h0qco

«تويتر»..

فيس بوك

https://www.facebook.com/EmaratAlYoum/videos/244178480324304/

 

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