"إنستغرام" تطرح تحديثاً جديدا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير صحفية أن منصة التراسل المصور الشهيرة "إنستغرام" تستعد لطرح تحديث جديد يعيد تصميم أحد إصداراته بصورة كاملة.

وأشار موقع "التقني المتخصص" إلى أن التحديث الجديد سيعيد تصميم "إنستغرام لايت" المخصص لسرعات الإنترنت البطيئة.

وكشفت "إنستغرام" أنها تفكر حالياً في أن تتراجع عن دعم إصدار "لايت" في عدد من البلدان التي لم تحقق رواجاً فيها.

وظهرت نسخة "إنستغرام لايت" لأول مرة في عام 2018، ولكنه يحظى بشعبية في عدد من البلدان التي تعاني من سرعات إنترنت ضعيفة.

وأوضحت مصادر أن تحديث وإعادة تصميم"إنستغرام لايت" سيكون متوافقاً مع تحديث جديد سيتم طرحه لنسخة "إنستغرام" على الهواتف الذكية ونسخة سطح المكتب، والتي تم الكشف عن تفاصيلها منتصف أبريل الماضي.

ولم تكشف "إنستغرام" عن تفاصيل التصميم الجديد لإصدار "اللايت"، مستفيدة من نجاحه في دول عديدة مثل كينيا والمكسيك والفلبين.