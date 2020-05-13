هذه الدول لم تسجل أي إصابة بـ فيروس "كورونا" حتى الآن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت نحو 183 دولة حول العالم حتى الآن نحو 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا، و300 ألف حالة وفاة، إلا أن هناك دولاً لم يتم الإعلان فيها بشكل رسمي عن أي إصابة حتى هذه الساعة.

ومن بين هذه الدول كوريا الشمالية وتركمانستان فهما حتى الآن لم تسجلا أي إصابات بالفيروس التاجي، بينما في إفريقيا مازالت مملكة ليسوتو في مأمن من الفيروس التاجي؛ الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تسجل أيّ حالات إصابة حتى وقتنا هذا.

وفي دول وجزر المحيط الهادئ، التي تُعد وجهات سياحية شهيرة، فلم تعبر الجائحة حتى الآن إليها؛ بفضل عزلتها وبُعدها على ما يبدو، وتشمل تلك البلدان: جزر سليمان، وجزر كوك، وجزر مارشال، وفانواتو، وساموا، وكيريباتي، وميكرونيزيا، ونييوي، وكذلك تونجا، وبالاو، وتوفالو، وناورو.

وأعلنت دول كثيرة تدابير وقائية واحترازية مشددة لعبور الجائحة، ومنع تفشي الفيروس بطريقة يستحيل السيطرة عليها، وهي التدابير التي بدأت بعض الدول حول العالم بتخفيفها تدريجياً، سعياً لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في أقرب وقت.