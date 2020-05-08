بسبب كلام الناس.. الملياردير إيلون ماسك يقرر بيع جميع ممتلكاته ويستأجر بيت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا"، أنه اختار بيع كل ممتلكاته حتى لا يتمكن الناس من مهاجمته لكونه مليارديراً، وفقاً لتقرير لصحيفة "الإندبندنت"البريطانية.

وكان ماسك قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، على "تويتر"، أنه سيبيع "كل ممتلكاته المادية تقريباً"و"لن يمتلك أي منزل".

وأوضح ماسك: أعتقد أن الممتلكات مصدر تشتيت، كما أنها تعرضك للهجوم من قبل الناس.وتابع: يقول الناس لي: مرحباً أيها الملياردير، لديك كل هذه الممتلكات؟! حسناً، الآن ليس لدي أي شيء، ماذا ستفعلون.

وأكد ماسك بعد ذلك أنه سيستأجر مكاناً للإقامة، ويحتفظ ببعض الممتلكات، بما في ذلك تلك التي لها قيمة عاطفية.

ووقال ماسك في السنوات الأخيرة، أصبح لقب (الملياردير) مزعجاً، وكأنه شيء سيئ.