رسائل إلى #غيث_الإماراتي على «تويتر».. ومغردون: هذا نهج زايد

المصدر: فراس النعسان - دبي

لم يتوقف الجمهور العربي عن الإشادة ببرنامج "قلبي إطمأن" الذي يقدمه شاب إماراتي اختار لنفسه اسم "غيث" كرمز للعطاء، والذي يجوب العالم، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ليقدم مساعدات لمحتاجين تعينهم على الحياة الصعبة التي يعيشونها.

ومنذ انطلاق البرنامج، بدأ المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإشادة بالفكرة، والعطاء الذي يضفي لمسات إنسانية راقية، وذات معانٍ كبيرة في الزمن الحاضر.

ومن أهم ما نصت عليه تغريدات متابعي البرنامج، ذلك الدمج الواضح بين فكرة البرنامج، والشخصية التي تقدمه "غيث"، ودولة الإمارات. ولعل أهم هذه التغريدات ما نشر في حساب فتاة تدعى "فاطمة" قالت "لا تبحثوا عن غيث فهو الإمارات".

وفي تغريدة وردت في حساب يحمل اسم "محب غيث الإماراتي"، يقول صاحبها: "تعلموا من غيث.. اجبروا الخواطر، وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وتلطفوا بأفعالكم، وتذكروا العشرة، ولا تؤلموا أحداً، وقولوا للناس حُسْناً، وعيشوا أنقياء أصفياء؛ فهذا نهج الأنبياء، وأخلاق النبلاء".

أما الرسائل التي بعث بها مغردون لشخصية "غيث"، فهي لا تتوقف على مدار الساعة، وفيها يعبر مرسلوها عن حبهم لما يقدمه البرنامج من إحسان، وطريقة "غيث" في التقديم، وإعطاء العبر في كل حلقة.

وقال مغردون إنهم ينتظرون الحلقات يومياً، وإن فاتتهم حلقة يتابعونها عبر قنوات عدة، ولا يمكن أن يمر اليوم من دون مشاهدة "غيث".

وحملت تغريدة عبارة لاقت إعجاباً واسعاً بين رواد "تويتر"، جاء فيها: غيث الإماراتي واحد من آلاف تربوا على نهج زايد الخير ويفعلون ما فعل دوماً.

وجاء في تغريدة عن البرنامج: #قلبي_اطمأن رسائل إنسانية تطمئن قلوب البشر أن الخير باقٍ.. وأن الأمل يولد من رحم اليأس.. وأن حسن الظن بالله يأتي بالفرج من حيث لا نعلم.

ونشرت المغردة الفنانة سماء النجار رسمة لـ "غيث"، وقال: شكراً لأنك تقوم بما لا نستطيع القيام فيه.

أما المغردة آمنة الحمادي فكتبت عبر حسابها على تويتر لـ "غيث" تقول: لا نعلم من تكون، فنحن نرى ملامحك الإنسانية بين حروفك المملؤة بحب الانسان

واسلوبك الدافئ في حوار القلوب.. النابع من جذور الأصالة الإماراتية وموروثنا في حب الخير.. فخورين بك.