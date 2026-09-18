«صحة أبوظبي» تطلق برنامج «مستقبل الصحة الإنجابية»

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية، وخريطة الطريق التنفيذية لتحقيق مستهدفاته حتى عام 2030، في خطوة تجسّد رؤية الإمارة لترسيخ مكانتها عاصمةً لمستقبل الصحة الإنجابية عالمياً من خلال تعزيز منظومة متكاملة تسهم في صياغة مستقبل هذا القطاع عبر إنتاج المعرفة والاستثمار في الكفاءات، وتسريع البحث والابتكار، وتطوير معايير الجودة والتقنيات والحلول الواعدة.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من رؤية تَعدّ الصحة الإنجابية ركيزة أساسية لبناء أسر أكثر صحة واستقراراً، وتنظر إلى الاستثمار في هذا القطاع بوصفه استثماراً طويل الأمد في جودة الحياة والتنمية البشرية واستدامة المجتمع، بما يعزز قدرة أبوظبي على تطوير نموذج متقدم للرعاية الصحية يجمع بين التميز السريري والابتكار العلمي، ويواكب التحولات المتسارعة في الطب وعلوم الحياة.

ويشكل البرنامج إطاراً لمنظومة متكاملة تعتبر الصحة الإنجابية مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، وتوفر لكليهما الرعاية والدعم عبر مختلف المراحل، بدءاً من الوقاية وتعزيز صحة ما قبل الحمل، مروراً بالفحوص الجينية، وتشخيص تحديات الخصوبة وعلاجها، وتقديم خدمات وطب الإنجاب، وصولاً إلى تقنيات المساعدة على الإنجاب، بما فيها التلقيح الاصطناعي، وحفظ الخصوبة، وتجميد البويضات وحفظ الأجنة، ضمن رحلة رعاية متكاملة ترتقي بجودة النتائج العلاجية، وتعزز تجربة المتعاملين، وتوظف علوم الجينوم والبيانات الجينية لتقديم رعاية طبية مخصصة لكل فرد.

وقال رئيس الدائرة، منصور إبراهيم المنصوري: «من خلال برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية، نتطلع إلى مواصلة تقديم رعاية استباقية ومخصصة تدعم الأفراد والأسر في مختلف مراحل رحلتهم الإنجابية، وتحول الابتكار إلى نتائج صحية ملموسة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمةً لمستقبل الصحة الإنجابية، ووجهة عالمية رائدة لخدماتها».

وقالت وكيل الدائرة الدكتورة نورة خميس الغيثي: «تبدأ الصحة الإنجابية قبل الحاجة إلى العلاج، من خلال الوقاية والفحص المبكر، بما يساعد على اكتشاف المخاطر والتدخل في الوقت المناسب».

ويبني البرنامج على ما تمتلكه أبوظبي من منظومة عالمية متكاملة، تجمع بين الرعاية المتقدمة والبحث والابتكار واستقطاب أفضل الخبرات والكفاءات المتخصصة في رعاية الخصوبة، حيث تضم أكثر من 2000 من الكوادر ذات الخبرات السريرية والعلمية والفنية المتكاملة في مختلف مجالات الصحة الإنجابية، والعاملة في أكثر من 250 منشأة، بما يدعم رحلة الرعاية وتطوير القطاع.