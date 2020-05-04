أحمد العوضي يعلن زواجه عبر "فيس بوك"!

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلن الفنان المصري أحمد العوضي زواجه، اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دون الإشارة إلى هوية زوجته، إلا أنه بشكل مفاجئ حذف إشعار زواجه ولكنه تركه في المعلومات الخاصة عن حسابه بأنه متزوج، ورغم عدم الكشف عن اسم زوجته إلا أن بعض الصحف المصرية أكدت أن العروس هي النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي قد حسما علاقتها منذ قرابة الشهرين، حيث نشر العوضي صورة تجمعهما وعبر عن حبه لياسمين، وردت هي في المقابل بمنشور عبر حسابها على "انستغرام" مؤكدة أنها تبادله نفس المشاعر.

جاء هذا الاعتراف بعد أن نشر الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، عبر صفحته على "فيس بوك" عتابا شديد اللهجة لها على ظهورها المتكرر مع العوضي.

ثم بدأت الأزمة بحرب كلامية بين أحمد العوضي ووائل عبد العزيز تبادلا فيها كلا الطرفين الاتهامات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال اسم ياسمين عبد العزيز واستنزافها مادياً.

يذكر أن الثنائي يعيش حالة من السعادة بعد نجاح مسلسليهما خلال رمضان الحالي، حيث يعرض لياسمين عبد العزيز مسلسل "ونحب تاني ليه" على فضائية "سي بي سي"، أما العوضي فيعرض له مسلسل "الاختيار" على قناة "أون".