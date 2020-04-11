"الوضع الصامت".. ميزة جديدة من "فيسبوك" لمدمني "السوشيال ميديا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق تطبيق "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، الأول من أمس، ميزة جديدة لمدمني تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لا ينفكون عن متابعة هواتفهم الذكية باستمرار، والتي يطلق عليها "الوضع الصامت".



وتتيح ميزة "الوضع الصمت" تقليل عدد المرات التي يتم فيها تلقي إشعارات من "فيسبوك"، كما أنها تسمح للمستخدم بعمل جدولة زمنية لفترة الانقطاع عن التطبيق، وذلك بغرض الحد من استخدامه، بحسب موقع "سي نت".



ويتم تفعيل الميزة من قائمة "الإعدادات"، ثم اختيار "Your Time on Facebook" (وقتك على فيسبوك)، التي من خلالها يمكنك تفعيل "Quiet Time" (الوضع الصامت) لفترة محددة من الوقت، أو استخدامها في الحال.



وإذا حاولت الدخول إلى تطبيق "فيسبوك" بعد تنشيط الميزة، ستعرض شاشة الهاتف أمامك الفترة المتبقية قبل انتهاء "الهدنة".



ولكن تمنح الميزة أيضا للمستخدم خيار الدخول إلى التطبيق لمدة 15 دقيقة فقط.



وأطلقت شركة "فيسبوك" ميزة "الوضع الصامت" عالميا، لكنه متوافر حاليا على هواتف "آيفون"، كما أنه سيعمل على نظام تشغيل "أندرويد" الذي سيطرح في شهر مايو المقبل.



ويشار إلى أن تطبيق "فيسبوك" طرح أداة "Your Time on Facebook" في 2018، التي تعرض للمستخدم بيانات مثل عدد المرات التي فتح فيها التطبيق خلال الأسبوع الماضي، ومقارنة استخدامه بالوقت نفسه من الأسبوع الماضي، ومعدل استخدامه للتطبيق في النهار بالمقارنة مع فترة المساء.