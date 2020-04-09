محاولاً خرق الحظر.. طفل أميركي يتنكر في زي "قرش" ليهرب من المنزل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حاول طفل صغير مغامر الهروب من المنزل وخرق الحجر الصحي المفروض في ولايته، لويزيانا الأميركية، ليهرب من المنزل ويلتقي بأصدقائه.



ولم يأبه الطفل، جيلين فايمستر، بحظر التجول المفروض في الخارج، فقام بوضع خطة مثالية للهرب من المنزل، من دون أن تراه والدته، فارتدى زي سمكة قرش صغير أزرق.



ونجح الطفل في التسلل إلى خارج المنزل، إلا أن أخته الكبرى كشفت حيلته، وأعادته إلى المنزل خوفاً عليه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولم تكتشف والدة جيلين خطة طفلها إلا بعد أن شاهدت صورة ابنها بزي سمكة قرش صغيرة، على صفحات "فيس بوك"، وهو يتجول في منطقتهم، بحسب صحيفة "مترو".