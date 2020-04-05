مطعم ألماني يتفادى الإغلاق في ظل "كورونا" بهذه الحيلة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لجأ مطعم ألماني تقليدي إلى حيلة لإبقاء مطعمه مفتوحا لطلبات الزبائن في ظل الإجراءات الألمانية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي قد تؤدي لإغلاق مطعمه في فرانكفورت.

وبدلاً من إيصال الطلبات للمنازل أو استقبال الزبائن في المطعم وهو ما يخالف القوانين، قام صاحب المطعم بتحويله إلى كشك صغير يلبي طلبات السيارات الخارجية، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

حيث يأخذ أحد الندلاء الطلبات، ثم يضع الطعام في حوض بلاستيكي يدفعه على لوح منزلق إلى نافذة السيارة مباشرةً، كما يأخذ النادل المال من الزبون من مسافة آمنة، بعد ذلك، يحصل الزبون على الفاتورة في كيس آخر يُدفع إلى نافذته.

ويقول صاحب المطعم: "الأمور تسير على ما يرام، لا أخالف القواعد، والزبائن سعداء حقاً أنني ما زلت أعمل، وألبي طلبات الناس من الطعام".