مدينة صينية تحظر بيع لحوم القطط والكلاب في مواجهة "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حظرت مدينة شينزين الصينية بيع واستهلاك لحوم الكلاب والقطط، بعد أن ارتبط تفشي فيروس كورونا بلحوم الحيوانات البرية، ما دفع السلطات الصينية إلى حظر تجارة واستهلاك تلك الحيوانات، حيث سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من مايو المقبل.

وقالت جمعية الرفق بالحيوان الدولية إن 30 مليون كلب تقتل سنوياً في جميع أنحاء آسيا، من أجل اللحوم.

وقالت حكومة مدينة شينزين: «الكلاب والقطط، كحيوانات أليفة، أقامت مع البشر علاقة أوثق من جميع الحيوانات الأخرى، وحظر استهلاك الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى ممارسة شائعة في الدول المتقدمة، وفي هونغ كونغ، وتايوان»، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وأضافت: «هذا الحظر يستجيب، أيضاً، لمطلب وروح الحضارة الإنسانية».

وأشادت جمعية الرفق بالحيوان الدولية بهذه الخطوة.

وقال الدكتور بيتر لي، المختص بالسياسة الصينية للجمعية: «يمكن أن تكون هذه لحظة فاصلة، في الجهود المبذولة لإنهاء هذه التجارة الوحشية، التي تقتل ما يقدر بنحو 10 ملايين كلب وأربعة ملايين قط في الصين كل عام».

لكن في الوقت نفسه، الذي صدر فيه هذا القرار، وافقت الصين على استخدام مرارة الدببة لعلاج مرضى فيروس كورونا، رغم أنه لا يوجد دليل على أنها فعالة ضد الفيروس، فيما العملية مؤلمة ومفجعة للحيوانات.

وقال بريان دالي، المتحدث باسم مؤسسة حيوانات آسيا، لوكالة فرانس برس: «لا ينبغي الاعتماد على منتجات الحيوانات البرية، مثل مرارة الدببة، كحل لمكافحة فيروس قاتل يبدو أنه نشأ من تلك الحيوانات».