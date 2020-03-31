بالفيديو.. الطالب الإماراتي محمد الهولي المصاب بكورونا: "حافظوا على أنفسكم وأسرتكم"

المصدر: مروة سليم - دبي

"أتمنى أن أقوم بالسلامة وأتطوع لخدمة بلادي" هكذا بدأ الطالب الإماراتي محمد الهولي حديثه لتلفزيون الشارقة، من داخل العزل الصحي بأحد مستشفيات الدولة بعد عودته مـن أميركا مصاباً بفيروس كورونا.

وتقدم الطالب محمد الهولي بالشكر للقيادة التي توفر لهم كل سبل الرعاية.

وأكد الهولي أنه يقوم بعمل تحليلات كل 4 أيام، وأنه يشعر بتحسن ويأمل في خروجه قريباً في تمام الصحة.

وطلب الهولي من المشاهدين أن يحافظوا على أنفسهم وأسرتهم.

وأوضح محمد الهولي أن الأعراض بدأت خلال رحلة عودته من أميركا، أثناء وجوده بالطائرة حيث شعر بحرارة مرتفعة، فقام طاقم الطائرة بعمل "كمادات" مياه باردة.

وفور وصول الرحلة خضع للفحص الطبي، ثم توجه إلى الحجر الصحي باحدى الفنادق، تحت اشراف وزارة الصحة، وبعد يومين فوجئ باصابته بفيروس "كوفيد 19".