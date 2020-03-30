ترامب يحدد موعد انحسار "كورونا" في الولايات المتحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم، موعد انحسار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بـ 30 أبريل القادم.

وقال ترامب إن تسريع إجراء الاختبارات سيسهم في تطويق فيروس كورونا المستجد. آملا بأن يشكّل نقل دم المتعافين وسيلة فعالة في مواجهة هذا الفيروس.

وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة قامت بإجراء أبحاث خاصة بعلاج فيروس كورونا عن طريق بلازما الدم وأنه تم التوصل لنتائج جيدة بتعاون مع بعض الدول.

وأشار ترامب إلى أن الأسبوعين المقبلين مهمين جدا للتغلب على الفيروس، متوقعا أن تصل حصيلة الوفيات، خلال هذين الأسبوعين، إلى الذروة.

كما أكد ترامب أن إدارته قررت تمديد التوجيهات للبقاء في المنزل حتى 30 أبريل المقبل، موضحا أنه لو لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لكان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد وصل في الولايات المتحدة إلى أكثر من مليونين.

وانتقد ترامب النظام الطبي في الولايات المتحدة ووصفه بالقديم والمتهالك، مشيرا إلى أن قرار منع دخول القادمين من الصين وأوروبا إلى بلاده كان رائعا وساهم في تخفيف وطأة فيروس كورونا.



وفيما يلي أبرز النقاط التي تحدث عنها ترامب خلال المؤتمر الصحافي:



ترامب: سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار لتشخيص الإصابة بكورونا.



ترامب: جهزنا سفينة طبية في ظل ظروف معقدة.



-ترامب: تسريع إجراء الاختبارات سيسهم في تطويق الفيروس.

ترامب تحدث عن وجود وسائل وعقارات في طور التجربة لعلاج كورونا.



ترامب: نأمل بأن يشكل نقل دم المتعافين وسيلة فعالة في مواجهة كورونا.



ترامب: نواجه جائحة غير مسبوقة وهذا الفيروس قوي نظرا لسرعة انتشاره.



ترامب: نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.



ترمب: نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.

ترامب: بعض المستشفيات تحتفظ بأجهزة تنفس دون استخدام أو حاجة لها. ترامب: على بعض الولايات تحديث أنظمتها المالية لتلقي الدعم الفدرالي سريعا. ترامب: 151دولة تضررت من الفيروس.

ترامب: قد نشهد خلال الأسبوعين ذروة في حصيلة الوفيات.

ترامب: الأسبوعان المقبلان مهمان جدا للتغلب على الفيروس. ترمب: ما يصيبنا يصيب أيضا 151دولة في العالم. ترامب: قمنا بأبحاث خاصة بعلاج كورونا عن طريق بلازما الدم وتوصلنا لنتائج جيدة بتعاون مع بعض الدول. ترامب: لو لم نتخذ الإجراءات المناسبة لكان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد وصل في الولايات المتحدة إلى أكثر من مليونين.