المغرب.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ "كورونا" إلى 463

المصدر: الرباط - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة السادسة من مساء أمس بلغت 463 حالة أي بزيادة 104 حالات خلال 24 ساعة، ووصل عدد الوفيات 26 بينما تعافى 13 شخصا.



وتشكل حالات الإصابة المحلية 59 في المائة من مجموع الإصابات بينما تشكل الحالات الوافدة 41 في المائة.



وقررت الحكومة المغربية انفاق ملياري درهم (200 مليون دولار) لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة أنها ستنفق الأموال على توفير 1000 سرير إضافي للرعاية الفائقة و550 جهازا للتنفس الصناعي و100 ألف أداة للفحص فضلا عن أدوية ومعدات أخرى.



ويفرض المغرب حالة طوارئ صحية للحد من انتشار الفيروس منذ 20 مارس آذار الحالي وحتى 20 أبريل نيسان المقبل.