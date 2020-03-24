منظمة الصحة العالمية قلقة.. أكثر من 53 ألف إصابة في أميركا ووفيات تجاوزت الـ700

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذرت منظمة الصحة العالمية من تحول الولايات المتحدة إلى بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد "تسارع كبير جدا" في الإصابات المسجلة بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس للصحفيين الثلاثاء، ان 85 في المئة من الحالات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كانت في أوروبا والولايات المتحدة، وسجل 40 في المئة منها بالولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، قالت هاريس: "نشهد الآن تسارعا كبيرا جدا في الحالات في الولايات المتحدة، لذلك من الممكن جدا.

وأضافت: إن عدد الحالات في الولايات المتحدة المؤكدة يرتفع بحدة.

وتسير الولايات المتحدة بخطى سريعة بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 586 يوم الاثنين، وهو ارتفاع حاد بأكثر من 100 حالة في يوم واحد.

وخلال الأسبوع الماضي، سجلت البلاد أكثر من 11000 حالة إيجابية جديدة ليتجاوز العدد الإجمالي 53 ألف إصابة.

وإلى الآن تتصدر إيطاليا أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم متجاوزة 6000 حالة، بعد أن تجاوزت الصين.