وفاة المغني كيني رودجرز

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي كيني رودجرز مغني الكانتري، الذي امتدت مسيرته الفنية لستة عقود عن81 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته. وقالت العائلة في بيان: "توفي رودجرز في المنزل لأسباب طبيعية محاطاً بعائلته".

وقالت الأسرة إنها تخطط لمراسم خاصة صغيرة في ظل حالة الطوارئ الوطنية التي يفرضها وباء كورونا «كوفيد 19.

واشتهر رودجرز الحائز جائزة جرامي 3 مرات، بأغنيات كثيرة أبرزها "ذي جامبلر" و"لوسيل" و"آيلاندز ان ذي ستريم".

وفي عام 2018 ألغى رودجرز حفلاته الأخيرة لجولته الوداعية بسبب مخاوف صحية.

وبدأ رودجرز المولود في ولاية تكساس، مسيرته في أواخر الخمسينات وسرعان ما انطلق في عالم الموسيقى وأصبح من أبرز الموسيقيين في العالم. وبرز رودجرز أيضاً من خلال تعاونه مع دولي بارتون، وظهوره ضمن أفلام وبرامج تلفزيونية من بينها "ذي مابيت شو".

