"سوني" تعلن عن مواصفات جهازها المرتقب PlayStation 5

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت شركة سوني اليابانية عن مواصفات النسخة الخامسة المرتقبة من جهاز الألعاب الشهير PlayStation، مشيرة إلى أنه سيشهد تحسينات ملحوظة عن الإصدار السابق.

وأعلنت الشركة في تدوينة نشرتها عبر موقعها على الإنترنت أن الجهاز الجديد سيتضمن وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بتردد 3.5GHz، علاوة على ذلك سيتم تجهيزه بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت مع ذاكرة الوصول العشوائي ومحرك أقراص SSD مخصص بسعة 825 جيجابات.

ووفق ما أعلنته الشركة، فأن الإصدار السابق من الجهاز يستغرق حوالي 20 ثانية لتحميل واحد جيجابايت من البيانات، فيما سيتمكن الجهاز الجديد من تحميل خمسة جيجابايت من البيانات في الثانية الواحدة.

وسيأتي الجهاز مع معالج جرافيك فائق السرعة، مبينة أن وحدة معالجة الصورة المخصصة للجهاز الجديد ستكون فائقة الدقة.

وسيكون الجهاز متوافقاً مع الإصدارات السابقة من أفضل 100 لعبة للإصدار السابق من الجهاز .

وأعلنت الشركة سابقاً أن الجهاز سيتوفر في الأسواق خلال العام الجاري.