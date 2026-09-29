جهاز الرقابة المالية يستعرض في «رؤية للوظائف 2026» فرصاً ومسارات مهنية للكفاءات الإماراتية

يشارك جهاز الرقابة المالية في معرض "رؤية للوظائف 2026"، الذي يُقام خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026، ضمن جهوده لاستقطاب الكفاءات الإماراتية المؤهلة، والتعريف بالفرص والمسارات المهنية والتدريبية التي يوفرها الجهاز أمام المواهب الوطنية الراغبة في بناء مسيرة مهنية في مجالات الرقابة والتدقيق والعمل الحكومي.

ويستعرض الجهاز خلال مشاركته مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى استقطاب المواهب الإماراتية وتطوير قدراتها المهنية والعملية، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتعزيز جاهزيتها للمساهمة في تطوير منظومة العمل الرقابي ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.

وتعليقاً على المشاركة، قالت مدير إدارة الموارد البشرية في جهاز الرقابة المالية، فاطمة المرزوقي: "يمثل الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركناً أساسياً في بناء منظومة رقابية مستدامة وقادرة على مواكبة تطورات العمل الحكومي. ومن خلال مشاركتنا في معرض رؤية للوظائف، نحرص على التواصل المباشر مع المواهب الإماراتية والتعريف بالمسارات المهنية والتطويرية المتاحة أمامها، بما يتيح لها اكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلها للقيام بدور فاعل في مستقبل العمل الرقابي في حكومة دبي".

وأضافت المرزوقي: "ننظر إلى استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية باعتباره مساراً متكاملاً يبدأ بالتدريب والتطوير، ويمتد إلى بناء الخبرات المهنية المتخصصة وإعداد قيادات وطنية مؤهلة لقيادة وتطوير أعمال التدقيق والرقابة، وتعزيز الممارسات المهنية بما يدعم كفاءة الأداء ويرسخ أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي. كما نسعى إلى توفير بيئة عمل محفزة تدعم التعلم المستمر وتبادل المعرفة والخبرات، وتتيح للكفاءات الوطنية فرصاً حقيقية للنمو والتطور المهني".

وتتضمن مشاركة الجهاز التعريف بـ"برنامج التدريب الجامعي"، الذي يتيح فرصاً تدريبية لطلبة الجامعات في عدد من التخصصات، تشمل المحاسبة، والمالية، والموارد البشرية، ونظم المعلومات. ويأتي البرنامج في إطار حرص الجهاز على دعم الطلبة وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات العملية، من خلال إتاحة بيئة تدريبية تسهم في تطوير قدراتهم وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً.

كما يسلط الجهاز الضوء على برنامج حديثي التخرج، الذي يهدف إلى تزويد الخريجين الجدد بالمهارات العملية والخبرات المهنية من خلال رحلة تطويرية منظمة تمتد من 6 إلى 12 شهراً، وفقاً للخطة التدريبية المعتمدة، بما يسهم في تأهيل المشاركين لبناء مسيرة مهنية قائمة على المعرفة والخبرة العملية.

ويستعرض الجهاز كذلك برنامج المدقق الحكومي، وهو برنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية لوظائف التدقيق و رفع كفاءة المدققين الداخليين في حكومة دبي، من خلال تطوير مهاراتهم الرقابية، وإثراء معارفهم المهنية، وتعزيز تبادل الخبرات، إلى جانب دعم حصولهم على الشهادات المهنية، بما يسهم في استدامة الكفاءات المتخصصة وتعزيز قدراتها في مجالات التدقيق والرقابة.

وتأتي مشاركة جهاز الرقابة المالية في معرض "رؤية للوظائف 2026" ضمن نهجه المتواصل للاستثمار في رأس المال البشري الوطني، واستقطاب الكفاءات الإماراتية وتطويرها، وبناء قدرات مهنية متخصصة قادرة على دعم كفاءة منظومة الرقابة المالية وتعزيز دورها في الارتقاء بالأداء الحكومي.