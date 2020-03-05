بسبب "كورونا".. إغلاق مدارس العاصمة وفرض قيود سفر في الهند

المصدر: نيودلهي - رويترز

أغلقت الهند، اليوم، جميع المدارس الابتدائية في العاصمة نيودلهي حتى نهاية مارس وفرضت قيودا جديدة على القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأجل رئيس الوزراء ناريندرا مودي رحلة إلى بروكسل لحضور قمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية رافيش كومار في مؤتمر صحافي "اتفق الجانبان على أنه بناء على نصيحة السلطات الصحية بعدم السفر بين المناطق سيكون من الحكمة تأجيل القمة إلى موعد لاحق مناسب للطرفين".

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 29 حالة أمس من ست حالات في بداية الأسبوع.

وأفاد بيان حكومي إن المسافرين الذين زاروا إيطاليا أو كوريا الجنوبية سيُطلب منهم الآن تقديم شهادة طبية بخلوهم من فيروس كورونا وهو إجراء مؤقت يُطبق من الأسبوع المقبل.

كما قامت الهند بتعليق معظم التأشيرات لمواطني اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والصين بالإضافة إلى تعليق التأشيرات لأي مسافرين زاروا الدول الخمس منذ فبراير.