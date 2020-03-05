السعودية ومصر تسجلان ارتفاعا بعدد المصابين بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ارتفع عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة العربية ااسعودية إلى خمس إصابات، وفي مصر إلى ثلاثة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بهذا عدد المصابين في المملكة إلى خمسة، جميعهم قدموا من إيران.

وأوضحت الوزارة أن الإصابة الثالثة بكورونا لشخص خالط مصابا جاء من إيران عبر البحرين.

وأضافت الوزارة أيضا أن أحد المصابين الجدد بكورونا جاء من إيران عبر الكويت، مشيرة إلى أنه نقل الإصابة لزوجته.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المصاب مصري عائد من الخارج.

وقال مستشار وزارة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، إن "الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاماً عائد من دولة صربيا مروراً بفرنسا (ترانزيت) لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم ... وجار نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وكانت مصر سجلت حالتي إصابة لشخصين أجنبيين، تعافى أحدهما وخرج من المستشفى.