والد ميغان ماركل: طريقة حديث الثنائي مع الملكة إهانة لها وللشعب البريطاني

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

انتقد توماس ماركل ابنته ميغان لأنه يزعم أنها أنهت علاقتها معه قبل زواجها من الأمير هاري، ويقول إنه لا يحق لهما التحدث إلى الملكة بهذه الطريقة، بعد أن رد الزوجان على تصريح العائلة الملكية حول منعهما من استخدام كلمة "ملكي"، بأن الملكة لا تملك كلمة "ملكي" على الرغم من إعلانهما أنهما لن يستخدما مجددا كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا.

وشدد توماس ماركل أن ميغان تخلت عنه، كما تخلت عن والدتها وعائلتها، والآن تتخلى عن العائلة الحاكمة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي الوقت الذي أكد فيه هاري وميغان عدم نيتهما استخدام كلمة ملكي في علامتهما على الرغم من عدم وجود ما يمنعهم من ذلك أبدا، قال توماس إنه لا يحق لهما استخدام كلمة ملكي، وتعد الطريقة التي تحدثا فيها إهانة للملكة وللشعب البريطاني.