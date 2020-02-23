"الأمن المصري" يبحث عن خادمة أهانت مسنّة بعد انتشار فيديو لها

المصدر: موقع الامارات اليوم

تمكنت خادمة من الهروب بعد انتشار مقطع فيديو يظهر سيدة مسنة وهي تبكي بشدة لرفض الخادمة مساعدتها على الدخول إلى الحمام، في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة، غير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية، إدخالها الحمام.

الفيديو الذي أحدث حالة من الغضب الشديد بين المتابعين، ظهرت فيه المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة تقول: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه".

وقامت المتهمة بتصوير الفيديو منذ شهر، ثم تركت العمل، وتبين هروبها، وبدأت قوات الأمن المصرية البحث عنها بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.

وقال مصدر مسؤول في أجهزة الأمن بالجيزة، إنهم فوجئوا بانتشار مقطع فيديو لزوجة مستشار وزير سابق، مصابة بجلطة في المخ، كانت تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها.

واتهمت النيابة العامة الخادمة، بأنها وراء ارتكاب الواقعة.