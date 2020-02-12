بيان مهم من "واتساب" يخص أمن المحادثات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت خدمة "واتساب" أن المحادثات التي يجريها المستخدمون تخضع لترميز التشفير التام القوي الذي يؤدي دور قفل إلكتروني غير قابل للكسر، ما يضمن سلامة المعلومات المرسلة عبر الخدمة، ويحمي المستخدمين من قراصنة المعلوماتية والمجرمين.

وأضافت الشركة في بيان لها: "كل رسالة خاصة يُبعث بها عبر واتساب تكون مرمزة، حكماً، بتقنية التشفير التام بين الطرفين"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وأعلنت "واتساب" للمراسلة الفورية المرمزة المملوكة لـ "فيسبوك"، اليوم، أن عدد مستخدميها حول العالم تخطى مليارين، لافتة إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها حماية البيانات الخاصة بهذا العدد الكبير من المشتركين.

وقالت المجموعة في رسالة على مدونتها الرسمية "يسرّنا إعلامكم بأن عدد مستخدمي واتساب في العالم تخطى مليارين"، مضيفة "نحن ندرك أننا كلما ازدادت درجة اتصالنا ازدادت ضرورة حماية" البيانات.

وقد نمت "واتساب" بسرعة كبيرة لتصبح إحدى أكثر الخدمات نجاحاً في "عائلة" التطبيقات المملوكة لـ "فيسبوك" التي اشترتها في 2014. كما زادت درجة ترميز المحادثات عبر الخدمة بصورة كبيرة بما يساعد المستخدمين على التواصل بسرية رغم دعوات أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة، والعالم، لزيادة القدرة على اعتراض البيانات.